Dora Moroni a Storie italiane: "La mai vita stravolta dopo l'incidente con Corrado". Eleonora Daniele e Alda D'Eusanio, lacrime in diretta

Il dramma di Dora Moroni, storica valletta di Corrado, a Storie Italiane. Intervenuta in collegamento nell’ultima parte del talk mattutino di Raiuno condotto da Eleonora Daniele, ha ripercorso il terribile incidente nel quale è rimasta coinvolta con Corrado, avvenuto sull’autostrada Roma-Civitavecchia, all’altezza di Cerveteri, due anni dopo il suo esordio in tv. "Da quel giorno la mia vita è cambiata totalmente, è come se fossi diventata un’altra persona. A causa delle lesioni riportate ho sempre avuto problemi nel linguaggio e nei movimenti", ha dichiarato.



"Subito dopo l’incidente non riuscivo a parlare e non potevo camminare. All’improvviso era tutto diverso per me". Durante il collegamento con Storie Italiane Dora ha poi aggiunto: "Mi piacerebbe tanto tornare a lavorare, ma come potrei fare? Non sono in grado di fare neppure un discorso lungo". Ascoltando il suo racconto, Alda D’Eusanio, presente in studio con la Daniele, si è commossa ricordando il suo di incidente, avvenuto nel 2012 a Roma, quando uno scooter l’ha travolta su corso Vittorio Emanuele. "Sono stata a lungo in coma e ho trascorso mesi in ospedale. Al mio risveglio non riuscivo più a parlare come prima. Sono una miracolata", ha ricordato Alda, mandando un abbraccio in segno di vicinanza a Dora.

