L'Eredità, così Ernesto si è bruciao 52mila euro: disastro senza precedenti da Flavio Insinna. Un solo secondo...

Una beffa davvero clamorosa a L'Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Siamo alla ghigliottina, il gioco finale della puntata di mercoledì 14 ottobre. Il campione è Ernesto, fuori i cinque indizi: quale la parola misteriosa? Ernesto scrive sul cartellino "misura". Dunque lo porta a Flavio Insinna, il quale come in ogni puntata inizia a spiegare il nesso tra le cinque parole-indizio. E appena il conduttore apre bocca, ecco che Ernesto esclama: "Occasione". Già, la risposta corretta era "occasione", ma Ernesto ci è arrivato soltanto un secondo dopo aver dato quella sbagliata. Morale della favola? Sfuma la possibilità di vincere 52.500 euro. Per inciso, le parole-indizio erano: discorso, vestito, vita, perdere, buona. Il campione ci riproverà...

