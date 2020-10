Elisabetta Gregoraci al GF Vip: "Non doveva dirlo, ha un passato discutibile", dopo Briatore spunta un ex pericoloso

16 ottobre 2020 a

Elisabetta Gregoraci continua a movimentare il gossip a sua insaputa, visto che non può essere a conoscenza di quanto si scrive e si dice fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sta riscuotendo ottimo successo, soprattutto sui social, grazie anche alla presenza di un nome pesantissimo come quello dell’ex moglie di Flavio Briatore: smaltito il filone che riguardava proprio quest’ultimo, la Gregoraci potrebbe finire sotto i riflettori nelle prossime puntate per via delle rivelazioni fatte dal suo ex manager Francesco Chiesa Soprani, che sostiene di essere stato anche in rapporti intimi con Elisabetta. Ora dal settimanale Nuovo arriva l’opinione di Arianna David, presentata come un’amica della Gregoraci: “Quando si ha un passato discutibile è sempre meglio evitare la gogna mediatica, in modo da tutelare il suo ex marito e il proprio figlio”. Ma cosa intende per passato discutibile? “Mi riferisco alle dichiarazioni di Francesco Chiesa Soprani e a certe affermazioni di alcuni opinionisti tv… Ciò è avvenuto perché ha dichiarato di aver fatto una ‘vita di sacrifici’, non doveva dirlo…”.

