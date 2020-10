Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco: "Stuprata a 12 anni. Ero pelle e ossa...", l'orrore subito da bimba

Francesco Fredella 17 ottobre 2020 a

In 28 anni non dice nulla. Un segreto tenuto sotto chiave. Ora Adua Del Vesco, al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, fa confessione choc. “A 12 anni ho subito uno stupro. Non dovevo vedere quelle cose”, dice l’attrice. Che piange e racconta del periodo vissuto combattendo l’anoressia. “Ero solo ossa”, dice. “Poi ho ripreso la vita in mano”. E Signorini con un tocco parla con Adua delicatamente. “Pensavo di essere invincibile. E’ fondamentale chiedere aiuto. I miei ricordi sono offuscati. La mia mente cerca di cancellare. Il mostro è una persona che conoscevo a cui avevo chiesto un passaggio”, continua Adua. “Non volevo fare del male a mia madre. Mi sentivo in colpa. Non abbiamo denunciato, non so perché. Queste cose vanno denunciate”: conclude in un racconto impressionante e che strappa delle lacrime.

