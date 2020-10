Grande Fratello Vip, doccia ghiacciata per Maria Teresa Ruta: scopre in diretta tv chi è l'uomo di sua figlia, una madre sotto-choc

Francesco Fredella 17 ottobre 2020 a

a

a

Un vero choc per Maria Teresa Ruta: in diretta al Grande Fratello Vip - il programma di Alfonso Signorini su Canale 5 scopre che sua figlia Guenda è fidanzata con un uomo più grande. “Sapevo di questa amicizia ma non era una cosa approfondita, io e Guenda non ci vedevamo da marzo. Ho visto Telemaco una volta, anni fa. So chi è", ha commentato durante la puntata di Canale 5. E ancora: "Ha visto Guenda crescere. Mio ex fidanzato? Ma no! L’ho conosciuto ma non ci siamo mai frequentati perché non è un mio tipo d’uomo per niente niente niente. Però non pensavo che lei, rincontrandolo dopo anni anni e anni.. E’ molto più giovane di me ma non so quanti anni abbia. L’ho conosciuto per lavoro”, dice una Ruta senza parole.

Grande Fratello Vip, voci sui vertici di Mediaset: un ex concorrente pronto a tornare nella casa, di chi si tratta

Per Maria Teresa questo rapporto no può funzionare. E dice: “Se benedirei questa unione? Assolutamente no. Telemaco mi piace, ma vorrei che mia figlia vivesse la giovinezza e l’adolescenza che non ha mai vissuto. Non ho niente contro Telemaco, ma la sua carta d’identità è a sfavore. Vorrei che Guenda si divertisse, facesse delle ca***ate in vita sua che non ha mai fatto! Lei è una tipa che studia e si impegna, deve trovare uno scapestrato secondo me!”, ha concluso una mamma un poco preoccupata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.