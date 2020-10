Tu si que vales, Gerry Scotti in lacrime: "Perché non mi vergogno", la strepitosa lezione del conduttore

17 ottobre 2020 a

Tutta la sincerità di Gerry Scotti, giudice di Tu si que vales, il programma di Canale 5. Giudice e conduttore amatissimo, famoso anche per commuoversi senza troppi indugi, se la situazione lo porta a farlo. E lo conferma in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, in senza troppi giri di parole spiega: "Quando c’è una storia particolare per la quale vale la pena commuoversi non me ne vergogno e invito tutti a non vergognarsi di sapersi emozionare". Dunque, si spende in qualche considerazione sul programma di Canale 5, in particolare su Teo Mammucari, indicato come potenziale vincitore della Scuderia Scotti: "Potrebbe darmi grandi soddisfazioni. Potrebbe vincere perché è il sòla perfetto", conclude Gerry Scotti con la sua consueta ironia.

