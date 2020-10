Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck: "È l'anagramma di neg***", capito come chiama il fratello di Balotelli?

17 ottobre 2020 a

Il Grande Fratello Vip orchestrato da Alfonso Signorini sta avendo un seguito social straordinario, che deriva dalla scelta di un cast di alto livello che sta creando tante dinamiche interne esplosive. Il live su Mediaset Extra e sul sito ufficiale del reality di Canale 5 non è mai stato così tanto seguito, ma proprio per questo si rischia spesso di creare casi quasi dal nulla. Come quello che riguarda Patrizia De Blanck, che ha sempre suscitato ironia per il fatto di aver sempre chiamato “Enorg” il fratello di Mario Balotelli, che in realtà si chiama Enock Barwuah. Visti i precedenti nel programma con certe parole scomode (come “fro**o” per il quale ha quasi rischiato la squalifica), la De Blanck ha inconsapevolmente suscitato degli interrogativi in molti fan del GF Vip: non è che dietro la contessa chiama Enock in quel modo perché è l’anagramma di “neg*o”? Un sospetto che si sta facendo sempre più spazio sui social per il fatto che Patrizia sia molto brava con le parole, come dimostrano alcune poesie che ha scritto durante la permanenza nella casa.

