Elisabetta Gregoraci, il suo ex al Live: "Con Flavio Briatore c'era un contratto. Niente amore, solo per la carriera"

Francesco Fredella 19 ottobre 2020 a

a

a

Adesso parla Nino Magli che al Live-Non è la D'Urso - su Canale 5 domenica 18 ottobre - dice di aver avuto per sei anni una storia segreta con Elisabetta Gregoraci. Una verità choc. Silenzio in studio da Barbara D'Urso, dove arriva Mino, che dice in quel periodo la Gregoraci iniziò a frequentare Flavio Briatore. “Nel 2005 mi parlò di un viaggio in Kenya con Briatore. Mi disse che era un viaggio importante per la sua vita e carriera. La aspettavo per il mio compleanno, lei mi scrisse una lettera per dirmi addio e mi parlò di un contratto con Briatore”, tuona Magli. “Me ne parlava sempre, lei mi diceva che non c'era niente tra lei e Briatore, serviva per la sua carriera" .

"Caschi male", "mi stai minacciando?". Crisi di nervi per Elisabetta Gregoraci, con Stefania Orlando finisce malissimo

In studio porta quella lettera scritta a gennaio 2006, dopo il viaggio in Kenya con Briatore. “La Gregoraci mi spacciava per amico di famiglia”, racconta Nino. “Parlò di un viaggio di 2 o 3 giorni, ma invece furono molti e mi diede questa lettera. La salutai e andai via. Mi disse di non chiedere nulla”, continua il presunto ex fidanzato della Gregoraci. “Mi parlava di un contratto con Briatore, che non c’era nulla. Ma serviva per la sua vita e per il suo futuro. Non l’ho mai letto, me ne ha parlato”, tuona l’ex presunto fidanzato. Si attende la replica della Gregoraci. Le accuse sono pesantissime.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.