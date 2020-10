Domenica In, dramma per Mara Venier: Gianni Dei muore nella notte, ieri il saluto in diretta tv

19 ottobre 2020 a

Gianni Dei si è spento a 79 anni nella notte tra sabato 18 ottobre e domenica 19. A dare la triste notizia è stata Mara Venier, che proprio ieri - domenica 18 ottobre - a Domenica In su Rai 1 aveva salutato commossa l’attore nonché suo grande amico, augurandogli di rimettersi presto. Tra l’altro la padrona di casa del programma di Rai 1 aveva messo in pausa anche l’intervista con Carlo Conti per rivolgere un pensiero a Gianni Dei, che purtroppo però non ce l’ha fatta: il risveglio è stato davvero terribile per la Venier, che sui social ha pubblicato un messaggio pieno di dolore. “Gianni mio, come farò senza di te… sei stato tutto per me, amico, fratello, complice… come farò dopo 35 anni di fratellanza. Come farò? Il mio cuore è spezzato, riposa in pace amore mio”. L’attore era davvero una presenza importante nella vita della conduttrice di Domenica In: il prossimo 21 dicembre avrebbe compiuto 80 anni.

