Guido Bertolaso a Quarta Repubblica replica a Marco Travaglio: "Non me ne può fregare"

"Non me ne può fregare delle critiche". Guido Bertolaso risponde così a Nicola Porro. L'ex direttore del Dipartimento della Protezione Civile, ospite a Quarta Repubblica su Rete Quattro, lancia una chiara frecciatina ai criticoni alla Marco Travaglio e Andrea Scanzi. Il tema è sempre lo stesso: l'ospedale Fiera di Milano realizzato da Bertolaso con i soli soldi dei privati. "Io sono indipendente nelle mie scelte, abbiamo fatto l'ospedale perché è un'assicurazione, un estintore" per evitare il peggio.

E ancora: "Poi se ci sono giornalisti che vogliono scrivere che è inutile, lo fanno". Pensiero che lo accomuna al governatore Attilio Fontana. Il leghista nella serata del 19 ottobre ha annunciato il coprifuoco dalle 23 alle 5. Anche in questo caso Fontana ha definito la scelta "un'assicurazione, come con la macchina".

