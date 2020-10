Patrizia De Blanck, spunta l'amante al GF Vip: "Dimenticato quei massaggi? Uno più uno meno..."

Francesco Fredella 20 ottobre 2020 a

Antonio Zequila non perde un colpo. Il grande latin lover, ricordiamo che annovera una serie di love story con le donne più belle del cinema e della tv, riesuma un flirt con la contessa Patrizia De Blanck. Così, decide di tornare nella casa del Grande Fratello Vip. Affronta la contessa, che sbotta. “Noi abbiamo fatto un film e quando ripassavamo le battute al chiaro di luna mi sa che ti sei dimenticata i massaggi che ti facevo io. Il nostro idillio tu lo hai dimenticato e sono molto dispiaciuto”, dice Zequila.

Ma la contessa risponde: “Antonio non mi fare girare le pa..e che io non sono rincogl..ita. Poi quando esco ti prendo a calci in c..o. Se avessi avuto una love story con te lo avrei detto, sei un bell’uomo. Perché negarlo?”. Zequila aveva ricevuto una promessa dalla De Blank: diventare conte. Ma non è accaduto nulla di tutto ciò. Nessuna storia tra loro. “Se fosse successo io lo direi, perché non c’è niente da vergognarsi. Uno più uno meno, è chiaro?”, dice la contessa. Che fa partire il vaffa e chiede a Signorini di mandarle in casa i veri ex amanti. Non quelli presunti.

