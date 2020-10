Alba Parietti a Storie italiane, il dramma di Francesco Oppini: "Pestato ferocemente, poteva morire"

20 ottobre 2020 a

"Sarebbe potuto tranquillamente morire". Alba Parietti a Storie Italiane rivive il dramma capitato a suo figlio Francesco Oppini, oggi concorrente del Grande Fratello Vip. In studio da Eleonora Daniele si parla del terribile pestaggio di Lanciano, con un branco che si è accanito su un 18enne di orgine capoverdiana. Un fatto che ha richiamato alla mente l'orrore, ancora fresco, della morte di Willy a Colleferro, con analoga, feroce dinamica.

"E' successo anche a me tanti anni fa. Mio figlio è stato pestato ferocemente e nessuno lo ha soccorso… Peraltro erano tutte persone adulte che dovevano avere un ruolo di grande responsabilità", ha ricordato la Parietti. "Gli è stata spaccata completamente la mandibola, è stata una frattura scomposta, Ha rischiato di essere ammazzato, quello in cui ha passato un’intera notte non era neanche un ospedale, non gli è stata fatta neppure la tac". Ecco perché, conclude l'attrice, "sto veramente molto male quando vedo queste madri. In queste storie mi ci ritrovo. So cosa si prova, anche per quel senso di ingiustizia e quella paura che poi rimane per tutta la vita. La paura di quello che sarebbe potuto succedere rimarrà sempre, speriamo sia totalmente scongiurato.

