CartaBianca, Mauro Corona e la "gallina" indigesta: punito ancora dalla Rai nonostante l'appello della Berlinguer

Lo scorso 14 ottobre, a ridosso della puntata di CartaBianca, a parlare della prolungata assenza di Mauro Corona dal programma di Rai 3 era stata proprio la conduttrice. In buona sostanza, Bianca Berlinguer aveva spiegato che lo scrittore e alpinista non era ancora tornato in trasmissione per una decisione della Rai, insomma fosse stato per lei lo avrebbe già perdonato. Il casus-belli, lo si ricorda, è quel "gallina" urlato da Corona in un battibecco con la Berlinguer e per il quale è stata sospesa la sua collaborazione con il programma. E, a poche ore dalla diretta della puntata in onda su Rai 3 oggi, martedì 20 ottobre, si scopre che con assoluta probabilità Mauro Corona non è ancora stato reintegrato: non solo per il silenzio-social dello scrittore, ma anche perché l'account Twitter della trasmissione ha rilanciato un'immagine con gli ospiti della serata e il suo volto non si vede. Insomma, Corona out. Nonostante le intercessioni della Berlinguer. La Rai continua a usare il pugno di ferro: mai "gallina" fu così indigesta.

