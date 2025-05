Mauro Corona: "Su Garlasco una cosa è certa: ecco chi è il colpevole"

Mauro Corona non usa giri di parole e intervenendo a È sempre Cartabianca spiega la sua posizione sul caso che sta tenendo banco in questi giorni: la riapertura del mistero di Garlasco. Secondo lo scrittore infatti "una cosa è certa. Per me è certo che Stasi è il colpevole, ma forse non l'unico".

Occhi puntati sulla impronta numero 33, quella rilevata sulla parete del muro della cantina. La presenza di sangue su quella impronta potrebbe inchiodare il presunto assassino, ma di fatto è proprio su questo punto che la procura si potrebbe scontare con i legali di Sempio. Infatti quella traccia sarebbe già stata analizzata in passato e di fatto non sarebbe servita a dare una nuova lettura al caso. In questa storia ci sono tanti elementi. Alcuni già presi in considerazione dagli inquirenti ma anche dai giudici in passato. Altri probabilmente nuovi su cui si cercherà di far luce. Ma massima prudenza su giudizi affrettati e sentenze anticipate.