Simone Inzaghi, parla la moglie: "Avrei voluto dirglielo, ma...". Inter sotto choc

Scrive la Lucariello: “La verità è che avrei voluto dirgli di restare . Avrei potuto insistere, ma quattro anni sono tanti, e non me la sono sentita . Avremmo voluto, sì, ma ogni ciclo ha un inizio e una fine. Come moglie, cerco sempre di dare i consigli giusti e oggi, anche se il cuore avrebbe scelto diversamente, il consiglio era di voltare pagina. Questi quattro anni con l’Inter sono stati magnifici. Questo addio pesa come un macigno. Porterò questi anni nel cuore, per sempre".

"Anche nostro figlio ha indossato per quattro anni la maglia dell’Inter, e questo ha reso il legame con questi colori ancora più profondo. Non è facile, per nessuno di noi. Nemmeno per il nostro piccolo, che lascia ciò che per lui è casa. La vita però va distinta dal lavoro, e oggi la strada ci porta altrove. Ma un pezzo di cuore resterà qui. Sempre. Forza Inter. Sempre".

La stagione da "zero tituli" culminata con la pesante manita in finale di Champions ad opera del Psg hanno tirato fuori un Simone Inzaghi stanco e deluso, impossibilitato a guardare al futuro nerazzurro come ha sempre fatto in precedenza. Da qui l’addio e l’inizio di una nuova avventura che sarà certamente remunerativa, ma sicuramente meno emozionante. E, beffa delle beffe, tra qualche settimana al Mondiale per Club Inzaghi potrebbe già incrociare l’Inter. Un tuffo nel passato che sa ancora di triste presente.