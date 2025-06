Affari Tuoi, Valerio beffato dal fratello: scoperta-choc a fine puntata

Valerio dall'Umbria con il pacco numero 7 è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda ieri sera, martedì 3 giugno. Il concorrente ha spiegato che di lavoro fa l'insegnante. Ad accompagnarlo in studio il fratello Francesco.

La partita di Valerio è iniziata nel migliore dei modi: ha eliminato 1 euro, 300mila euro, 100 euro, 200 euro, 10mila e 15mila euro. Mentre la prima offerta del dottore è stata di 26mila euro. I due fratelli hanno rifiutato e poi hanno fatto fuori 75mila, 5mila e 20mila euro prima di rifiutare anche un cambio. Quando anche i 100mila euro sono andati via, in gioco sono rimasti più pacchi blu che rossi. Ancora di 26mila euro l'offerta successiva del dottore, che il concorrente però ha rifiutato una seconda volta. Poco dopo, via 50 euro e purtroppo anche i 200mila euro.