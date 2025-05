Liliana Resinovich, "di cosa si è liberato Visintin prima che trovassero il corpo"

Il 14 dicembre 2021 è il giorno in cui è scomparsa di Liliana Resinovich. Quella mattina, intorno alle 8.30, la pensionata residente a Trieste, esce di casa senza fare mai più ritorno. La sua assenza viene denunciata dal marito, Sebastiano Visintin, la sera stessa alle 22. Il suo corpo verrà ritrovato settimane dopo, il 5 gennaio 2022, avvolto in due sacchi neri all'interno del parco di un ex ospedale psichiatrico.

E ora, tra le pieghe di una inchiesta difficile, emerge un dettaglio controverso. Visintin, infatti, aveva già consegnato alcuni oggetti appartenuti a Liliana a due amici residenti in Carnia, Laura e Pino, ancor prima che venisse ritrovato il cadavere. A rivelarlo è stata proprio Laura. Tuttavia, quando il giornalista Paolo Andriolo della trasmissione Chi l’ha visto? domanda a Visintin perché avesse donato quegli oggetti prima della conferma della morte della moglie, la replica è evasiva e infastidita: "Ma cosa stai dicendo, dai per favore", borbotta prima di allontanarsi. La scena è andata in onda durante la puntata del 28 maggio del programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3.