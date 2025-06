La volta buona, il dramma di Adriano Pappalardo: "Cacciato di casa da papà"

L’incontro con Battisti segnò una svolta nella sua vita . Quando il grande cantautore ascoltò per la prima volta la sua voce, ne rimase profondamente colpito, tanto da definirla quella che stava cercando da tempo. Lo ingaggiò immediatamente e si prese cura di lui anche come produttore musicale.

Siamo ancora nello studio de La volta buona, il salottino televisivo di Caterina Balivo in onda il pomeriggio su Rai 1. La conduttrice ha accolto un ospite d’eccezione: Adriano Pappalardo , l'icona di Ricominciamo. Nel corso dell’intervista, l’artista ha ripercorso i momenti difficili delle sue origini musicali, ricordando quanto fosse complicato affermarsi senza l’appoggio della famiglia. Il padre, infatti, non accettò la sua decisione di tentare la carriera di cantante , tanto che arrivò a cacciarlo di casa. “Continuava a dirmi che la gente gli diceva che aveva un figlio pazzo. Io già a 16 anni ho capito che dovevo cantare e l’incontro con Lucio Battisti è stato fondamentale”, ha rivelato l'artista.

Dopo un periodo di pausa dalle classifiche, Adriano Pappalardo tornò in vetta grazie a Ricominciamo, un brano che andava oltre il tema sentimentale: era un grido di riscatto, un modo per esorcizzare le difficoltà passate e riaffermare la sua presenza nella scena musicale. Un brano che è diventato un intramontabile classico della musica italiana. Pappalardo ha poi ammesso che durante i concerti il pubblico continua a chiedergli di ripetere l'conico brano: “Durante le serate me la chiedono anche quattro volte". Già, il prezzo di aver firmato un grande classico della musica italiana.