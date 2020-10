Carmen Russo, la proposta indecente: "Ti cambio la vita". Fino a dove si era spinto l'uomo pronto a tutto

22 ottobre 2020 a

Una frase choc: si parla esplicitamente di “proposta indecente”. Ed è una doccia gelata. Carmen Russo, una delle ballerine più amate, confessa una cosa mai detta prima. “Voleva stare a tutti i costi con me, e mi disse che se avessi lasciato tutto e fossi rimasta con lui mi avrebbe cambiato la vita… Proposta allettante, ma sono una donna che ha sempre rispettato il proprio partner…”, rivela in un’intervista a Novella 2000. E poi aggiunge che se avesse accettato quella proposta avrebbe dato una svolta alla sua vita. Ma ha vinto l’amore: Carmen ed Enzo Paolo Turchi sono una coppia affamatissima. Il resto è acqua passata. Mistero sul nome: Carmen Russo non dice da chi ha ricevuto quella proposta indecente. Dunque, si sbottona un poco su Tale e quale show, a cui sta prendendo parte. Dopo aver spigato di divertirsi molto, ha aggiunto che non prende il programma come una competizione: "Prendo con leggerezza, e il pubblico lo sta percependo...", ha concluso Carmen Russo.

