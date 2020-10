Elisabetta Gregoraci, rissa al GF Vip: "Parac***, vuoi solo quelli che te lo leccano dalla sera alla mattina", chi brutalizza

23 ottobre 2020 a

a

a

Se non ci fosse Tommaso Zorzi, questa edizione del Grande Fratello Vip rischierebbe l’anonimato. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sta ricevendo una grande spinta da Zorzi, sempre abile a creare dinamiche interne esplosive con il suo dire sempre in faccia le cose, soprattutto quando sono scomode. Ne sa qualcosa Elisabetta Gregoraci, protagonista di una lite piuttosto accesa proprio con Tommaso: a scatenare il tutto è stato un videomessaggio di Matilde Brandi che ha criticato un po’ tutti, chiaramente avvelenata per un’eliminazione che non si aspettava. Quando la Gregoraci ha preso le parti dell’amica eliminata, Zorzi si è infuriato: “Sei una parac***”, “ma come ti permetti?” Ha replicato Elisabetta. La quale è poi esplosa: “Tutti dobbiamo dirti sempre che sei bello, figo e gentile. Tu non mi metti in bocca quello che vorresti sentirti dire. Tu vai d’accordo solo con quelli che ti leccano il cu*** dalla mattina alla sera”. Certo è che detto proprio dalla Gregoraci, circondata dai maschietti adoranti e quindi sempre messa in cima alle preferenze dei compagni… Che soffra il protagonismo indiscusso dell’amatissimo Zorzi? A buon intenditore poche parole.

Le corna della Gregoraci? L'amica bombarda pure Flavio Briatore: "Ho le chat. Proprio la sera prima del GF Vip..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.