Ballando con le stelle, "tutto creato ad arte". Su Milly Carlucci il sospetto più clamoroso

24 ottobre 2020 a

a

a

Se le polemiche a Ballando con le stelle fossero state "create ad arte da Milly Carlucci per mettere un po' di pepe?". Il sospetto è di un lettore di Nuovo e Maurizio Costanzo, nella sua rubrica settimanale, non si tira indietro. Il telespettatore confessa la propria delusione nei confronti dello show di Raiuno, rivale nel palinsesto del sabato sera di Tu si que vales. "Mi sono annoiato. La dinamica è ripetitiva e mi è passata la voglia di guardarlo. Capisco perché in passato sono scoppiate feroci polemiche". Poi appunto, il dubbio malizioso.

"La Isoardi non è totalmente sincera". Ballando, devastanti voci di corridoio dalla Rai: Elisa e Todaro, ribaltone improvviso

E Costanzo replica: "Ai telespettatori piacciono le polemiche. E’ molto importante che all’interno di uno show così ci siano personaggi dai caratteri forti". Ecco spiegata, forse, la diatriba tra Alessandra Mussolini e la giurata Selvaggia Lucarelli e il gossip scatenato su Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. La Carlucci, sottolinea il mito di Mediaset e della tv italiana, "è brava nel comporre il cast" ma le polemiche, perlomeno quelle create fuori dalla pista da ballo, per Costanzo non sono organizzate.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.