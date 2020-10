Che tempo che fa, pazzesca confessione di Mara Venier: "Quella cena con mia madre a casa degli hippie", è finita così

26 ottobre 2020 a

Siamo a Che tempo che fa, la puntata in onda su Rai 3 domenica 25 ottobre. In studio da Fabio Fazio ecco Mara Venier, conduttrice di Domenica In, che conferma il suo addio alla trasmissione per il prossimo anno. Decisione che sembra irrevocabile, dovuta alla stanchezza e alla voglia di dedicarsi un poco di più alla vita privata. "Non so se farò ancora Domenica In. Sono un po’ stanca. Farò lo Zecchino d’Oro, non da concorrente! Se lo faccio con Maria De Filippi? No, lo farò con Carlo Conti. Con Maria faremo delle altre cose, spero", ha rivelato la Venier. Ma non è tutto. Nella chiacchierata un poco goliardica con Fazio, Zia Mara si è spesa anche in curiosi aneddoti sul suo passato. Per esempio, ha raccontato di quando fumò uno spinello con la madre, Elsa Masci, morta nel 2005. Erano gli anni '70. "Io e mia mamma eravamo andati a casa di amici hippie - ha premesso la Veneir -. A un certo punto c’era una canna che passava. Io non ho mai fumato e non ne sono mai stata attratta, ma per cortesia la prendevo e fumavo senza aspirare", ha rivelato. A quel punto, passò la canna alla madre: "Così la passai pure a mia mamma dicendole: Fuma. Da allora, quando veniva a Roma da Venezia, lei mi diceva: Ma quando andiamo da quei tuoi amici?". Insomma, alla Masci lo spinello piacque.

