Psg-Inter, "ho sentito Donnarumma": clamorosa confessione nerazzurra

A poche ore dalla partita della vita, la finalissima di Champions League tra Inter e Psg che si gioca a Monaco di Baviera, Nicolò Barella, totem del centrocampo nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa, trasmettendo energia e consapevolezza. Un momento speciale per lui, che non ha nascosto l’emozione di essere di nuovo protagonista in una notte europea così importante. Ma a rendere ancora più interessante l’attesa, c’è un retroscena curioso: alla vigilia della gara, Barella ha sentito Gigio Donnarumma. I due si sono parlati, non di tattiche o avversari, ma come vecchi amici. Un contatto umano, a poche ore dalla sfida. Una rivelazione piuttosto clamorosa.

“Ci siamo sentiti ieri” ha rivelato il centrocampista nerazzurro riferendosi al portiere della Nazionale ed ex Milan, ma soprattutto il portiere del Psg. “Abbiamo parlato di tutto tranne che di calcio. Di famiglia, di nazionale. È un amico, ho un ottimo rapporto con lui, ma faccia da bravo”, ha rimarcato Barella

Il clima, dunque, resta disteso anche tra rivali, ma la concentrazione è massima. Barella lo ribadisce fin da subito, quando gli viene chiesto cosa pensa delle parole di Samuel Eto’o: “Ha detto che le finali non si giocano, si vincono. Come rispondi?” La risposta è schietta: “Io non posso dirlo perché ne ho anche perse. Però siamo pronti, siamo carichi, sicuramente contro una squadra molto forte, ma noi dobbiamo fare il nostro e mettere in campo il meglio. Dopo una stagione del genere, ci meriteremmo un bel finale”.