Pd, Claudio Mancini e il chewing gum: la pagliacciata alla Camera

Fa finta di masticare una gomma alla Camera, durante la seduta fiume sul dl Sicurezza, per attaccare il governo: si tratta del dem Claudio Mancini che, in silenzio e a braccia conserte, ha messo su una piccola pantomima contro la maggioranza e in particolare contro il sottosegretario Nicola Molteni, sorpreso a masticare (per davvero) durante la discussione in aula. "Eravamo d'accordo che avrei fatto l'intervento riprendendo le argomentazioni del governo in questo dibattito - ha detto l'onorevole all'inizio del suo discorso -. Quindi, per i prossimi otto minuti, farò l'intervento del governo in aula”.

A quel punto ha incrociato le braccia ed è rimasto in silenzio per alcuni minuti. E se da una parte i colleghi di partito lo hanno applaudito divertiti, non hanno apprezzato il suo gesto, invece, alcuni deputati di maggioranza, come Salvatore Caiata di FdI e Rossano Sasso della Lega. Il dem, allora, ha rincarato la dose: “Adesso farò il sottosegretario Molteni. In silenzio. Con una sola gomma da masticare per tutto il pomeriggio”. Ed è allora che ha iniziato a masticare un chewing gum per finta.