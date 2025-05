Affari Tuoi, dramma-Maria Elisa: come perde tutto, la puntata più sfortunata di sempre?

Come ogni sera, eccoci ad Affari Tuoi, il gioco dei pacchi, della fortuna e del Dottore, il game-show che tritura la concorrenza in termini di share condotto da Stefano De Martino su Rai 1. La puntata in questione è quella di oggi, venerdì 30 maggio.

A misurarsi con la sorte tocca a Maria Elisa, in rappresentanza della Sicilia. Elisea (detta Maria Elisa) Criscino, questo il nome all'anagrafe, arriva da Vittoria, provincia di Ragusa. Nella vita fa la tabaccaia, ha un profilo Instagram che conta 450 follower, cresciuti di 150 unità dall'inizio della puntata. Magnetica, insomma. Sposata, ha una figlia di 12 anni e con lei, nell'avventura ad Affari Tuoi, ad accompagnarla c'è mamma Concetta. In gara entra con il pacco numero 19.

Maria Elisa ha un look riccioluto e particolare. Bella e fascinosa, ecco che De Martino sin dal principio della puntata la soprannomina Marcella Bella per l'evidente somiglianza con l'artista, in particolare per i capelli ricci.