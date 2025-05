Psg-Inter, crollo di Lautaro Martinez: in lacrime prima della finale, ansia tra i tifosi

C'è tensione in casa Inter. E non potrebbe essere altrimenti. Domani, sabato 31 maggio, i nerazzurri sono chiamati a disputare la finale di Champions League a Monaco di Baviera contro il Paris Saint Germain. Un'occasione stratosferica, dopo la finalissima persa a Istanbul contro il Manchester City. In più Simone Inzaghi è ancora alla ricerca del primo trofeo stagionale. La Supercoppa è andata al Milan, lo Scudetto al Napoli, la Coppa Italia al Bologna. Resta ancora il Mondiale per Club, ma c'è tempo per coltivare il sogno americano. Ora la testa è completamente a Monaco.

Lautaro Martinez è teso, tesissimo. Anche se in pubblico cerca di mostrare serenità: "Come mi sento? Non sono teso, mi sto godendo ogni momento. Arrivare a questo punto è difficile, a giocarci un'altra finale". La realtà, però, è diversa da come la racconta l'argentino. Gli inviati di Sky Sport mostrano al Toro un videomessaggio di sua moglie Agustina, dei figli Nina e Theo, dei genitori e del fratello lo caricano fino alle lacrime.