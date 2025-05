Caterina Balivo, torte e bucce di banana: una settimana bollente

Accanto a lui Francesca Manzini si agita: «Caldo... Fascia protetta». «Nel senso di momenti divertenti», si corregge Marcello. «A lui e a De Martino nudi, ma non me ne facevano voglia nessuno dei due insomma», ironizza Giancarlo Magalli. «Il caldo è arrivato solo a Francesca Manzini», commenta la Balivo. «La Manzini nuda è diverso - la corregge Magalli -. È omologata come orgia». Una battuta che fa calare il gelo. «Prego? Ma che stai a dì?», sgrana gli occhi la diretta interessata, con la Balivo che prova a placare gli animi: «Ma ho sentito bene? No Giancarlo aspetta, se anche tu inizi a dire cose... Io ho già gli otoliti. Possiamo uscire da questa impasse?».

Altro giro di giostra, altro imprevisto. Per celebrare il compleanno di Gerardina Trovato, Carolina Rey fa il suo ingresso spingendo un tavolino mobile con una bella torta per la festeggiata. Sorpresa gradita, finché la torta non cade per terra: «Allora un attimo... - ferma tutto la imbarazzatissima conduttrice - Ciao Carolina... È successo, ma non è un problema perché torta caduta festeggiata fortunata». Sarà. Ultimi fuochi d’artificio con Carmen Russo, insieme al marito Enzo Paolo Turchi protagonista assoluta di questa primavera televisiva. La Balivo aveva ospitato una riedizione sensualissima del Tuca Tuca: accanto a Turchi, al posto della mitica Raffaella Carrà, Matilde Brandi. La regia mostra le immagini e Carmen non sta nella pelle. «Ieri mi sa che ho combinato un guaio perché ho fatto qualcosa in trasmissione che Carmen Russo non ha gradito...», se la ride Caterina. E la Russo, dopo aver visto il video, conferma: «Anche meno! Sono gelosa, ovvio, però è più forte di me; mi sale il sangue al cervello! In realtà io di Matilde mi fido. Degli uomini non bisogna mai fidarsi! Enzo Paolo io lo conosco bene...».