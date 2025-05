L'Eredità, "Giovanni!": la gaffe atroce di Linda, gelo siderale

Rieccoci come ogni sera nello studio de L'Eredità, il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1, format inossidabile, campione di ascolti che si riconfermano di anno in anno. La puntata in questione è quella di venerdì 30 maggio, dove Linda si è qualificata al gioco finale della Ghigliottina, dopo una serie di sfide complesse.

Tra risposte sorprendenti, tensioni palpabili e qualche errore curioso, la trasmissione ha riservato anche oggi momenti degni di nota, come una sconcertante gaffe legata a due grandi nomi della letteratura italiana: Boccaccio e Pascoli.

Un momento, va da sé, commentatissimo sui social. La svista, inevitabilmente, ha catturato l’attenzione degli spettatori: nel corso di una prova a tempo, è stata proposta la definizione “il nome degli scrittori Pascoli e Boccaccio.” La concorrente ha inizialmente risposto “Giuseppe,” confondendo probabilmente i due autori con nomi più comuni, per poi correggersi rapidamente con “Giovanni.” Un lapsus, quello di Linda, che ha strappato un sorriso al pubblico e ricordato come, anche sotto pressione, l’errore sia sempre dietro l’angolo, anche per chi sembra ben preparato.