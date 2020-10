Stasera Italia, Danilo Toninelli promette: "Aiuti direttamente nel conto corrente", ma il web insorge

26 ottobre 2020 a

a

a

"Il governo ha solo cercato di evitare un lockdown generalizzato, oggi la vera sfida è di far arrivare gli indennizzi già tra 10 giorni a tutte le categorie che hanno dovuto chiudere". Lo spiega Danilo Toninelli, ospite di Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli e in onda su Retequattro. L'ex ministro cerca di rispondere alle tante critiche che non solo in trasmissione stanno arrivando al governo, cercando anche di lanciare la promessa di nuovi aiuti alle categorie più colpite dal Dpcm.

Infine l'esponente grillino è convinto ed è fiducioso su questo ultimo aspetto: "Penso che ce la faremo, soprattutto per quanto riguarda il fondo perduto quello che è già stato nei mesi scorsi a partire dal Decreto Rilancio, non necessiterà neanche della richiesta da parte, ma andrà direttamente nei conti correnti perché i numeri sono già in possesso da parte dell'Agenzia delle Entrate". Immediato il massacro social: "Non perdonerò mai chiunque abbia votato 5s per aver permesso ad uno come Toninelli di governare il mio Paese, la mia fiducia nel genere umano si è azzerata!". E ancora: "Cresce il numero di piazze contro Conte e i suoi dpcm del ca**o. Toninelli dovrebbe cominciare ad organizzare una fuga in monopattino, per evitare il linciaggio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.