Alfonso Signorini gela il Grande Fratello Vip: "Dovete aiutarmi, serata molto complicata". Disastro prima della diretta

Francesco Fredella 27 ottobre 2020 a

Il Grande Fratello Vip inizia con una vera doccia fredda per Alfonso Signirini. "Dovete aiutarmi perché è una serata molto complicata", dice all’inizio della puntata. Ci sarebbe un sospetto caso di Covid su uno dei nuovi concorrenti. Di chi si tratta, tra Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma? "Ora, tutta questa situazione necessita di approfondimenti medici per questo concorrente e per i suoi compagni. Per salvaguardare la sicurezza di questi concorrenti che si preparavano a questa nuova avventura con tanto entusiasmo ma anche per la sicurezza di chi ci sta dentro e la sicurezza di noi tutti che stiamo facendo il nostro lavoro. Stasera questi tre ingressi non ci saranno", tuona il conduttore.

