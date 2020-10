L'aria che tira, David Parenzo fuori controllo col renziano: "Fastidioso, ma non sono io. E' lei stesso che si risente", gelo su La7

27 ottobre 2020 a

“Senza girarci troppo attorno, volete cambiare il Dpcm?”. Così David Parenzo ha accolto Ettore Rosato, che si è collegato con L’aria che tira in diretta da Montecitorio. Il renziano ha spiegato la posizione del suo partito sull’ultimo decreto firmato da Giuseppe Conte: “Sì, vogliamo cambiarlo ma non per scontrarci con qualcuno. Semplicemente chiediamo che le attività che si sono messe in regola possano continuare a svolgere la loro funzione mentre quelle…”. A questo punto però Rosato si è bloccato improvvisamente: “Ho un fastidiosissimo ritorno in cuffia, se me lo togliete…”. Allora Parenzo ha replicato con una battuta: “Son fastidioso ma non sono io, è lei stesso che si risente”.

Il piccolo problema con l’audio è però stato risolto nel giro di pochi secondi e Rosato ha potuto riprendere il discorso: “Bisogna saper distinguere tra chi si è messo in regola e chi no. È evidente che bisogna ridurre la circolazione delle persone per limitare i contagi, però va fatto con comprensibile supporto di dati scientifici. Scontro nel governo? No, la tregua sanitaria continua finché ci sarà l’emergenza - ha sottolineato il renziano - però noi siamo per un esecutivo che sia capace di rispondere alle esigenze, la nostra preoccupazione è che chi chiude oggi poi non riapre più, facendo un danno permanente alla nostra economia”.

