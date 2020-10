Striscia la Notizia, Picone aspetta il test e cambia ancora la conduzione: "Non solo per stasera", volto inedito dietro al bancone

27 ottobre 2020 a

Striscia la Notizia è costretta a navigare un po’ a vista in questi giorni per quanto riguarda la conduzione, dato che Valentino Picone è risultato positivo al test rapido ed è in attesa dell’esito di quello molecolare. Nella puntata di lunedì 26 ottobre era toccato a Cristiano Militello sostituire il collega all’ultimo, andando a formare l’inedita coppia con Salvo Ficarra. Quest’ultimo stasera sarà invece affiancato da Sergio Friscia, che si toglierà lo sfizio di sedere dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci anche nella puntata di mercoledì 28 ottobre. In attesa del ritorno di Picone, i telespettatori hanno però risposto con stima e affetto al momento di difficoltà di Striscia: la puntata di ieri è stata vista da una media di 4 milioni e 721mila spettatori con il 16,9% di share.

