Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini durissima con Selvaggia Lucarelli: "Mi vuole rovinare"

Battaglia continua, quella tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli, "nemiche giurate" in questa edizione di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai 1. A tornare all'attacco è la Duciona, lo fa in un'intervista a Novella 2000, in cui si sfoga contro alcuni giudizi ricevuti in trasmissione che reputa attacchi alla sua persona. Nel mirino non solo Selvaggia, ma anche Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. "Se mi dici questo ballo è orrendo è ok, ma se mi dici che sei volgare che c’entra con la performance? Se mi tocchi sul personale mi rovini", premette l'ex europarlamentare. E ancora, riferendosi ai giudizi dei tre giurati, aggiunge: "I voti sono bassi, questo ci danneggia molto… Mariotto e Carolyn sono più equilibrati, mentre con Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino c’è un rapporto conflittuale", conclude. Già, ce ne eravamo accorti.

