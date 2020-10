E' sempre mezzogiorno, battutaccia di Paolo Bonolis su Antonella Clerici: "Sei sempre molto calda, me l'ha detto lui". Gelo su Rai 1

28 ottobre 2020 a

Paolo Bonolis ha spiazzato e anche un po' imbarazzato Antonella Clerici con la sua ironia pungente. Il popolare conduttore televisivo, ospite a E' sempre mezzogiorno" in onda su Rai 1, ha portato la Clerici - battuta dopo battuta - a parlare della sua vita privata e dell'amore con il compagno Vittorio Garrone. A far scattare la comicità di Bonolis è stata la ricetta del pollo fritto alla zenzero. Il conduttore di Avanti un altro ha sfruttato l'occasione per consigliare alla padrona di casa di non mangiare troppo zenzero perché è un alimento afrodisiaco. "Sei sempre particolarmente calda col tuo compagno, me lo ha detto lui che è anche un po’ stanco! Ogni tanto dagli tregua", ha detto Paolo Bonolis tra le risate. La Clerici è rimasta spiazzata, ma anche molto divertita dalla battuta dell'amico.

L'ospite, poi, è andato avanti chiedendo alla conduttrice perché si imbarazza così spesso in puntata. "Mi scrivono delle robe un po’ equivoche qualche volta, perché la cucina ha sempre un doppio senso e io sono la regina delle gaffe!", ha risposto lei ridendo. Antonella Clerici, che ha affiancato Bonolis sul palco di Sanremo nel 2009, ha anche rivelato che le farebbe piacere tornare sullo schermo con lui in un nuovo programma. "Perché no! Quando decidi di uscire dal bosco”, è stata la risposta. "Ci vediamo poco ma ci vogliamo bene", ha aggiunto alla fine la conduttrice. Una dolce dichiarazione che non ha lasciato indifferente Bonolis: "Sono commosso".

