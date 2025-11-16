Libero logo
Domenica In, Sonia Bruganelli: "Ho fatto una cavolata", il caso-corna

domenica 16 novembre 2025
1' di lettura

Sonia Bruganelli torna a Domenica In. Ospite di Mara Venier nella puntata in onda il 16 novembre, l'opinionista ripercorre la sua vita lavorativa e personale. L'occasione? Il suo libro autobiografico 'Solo quello che rimane'. "Ho voluto provare a dare ai miei figli una versione di me che fosse la mia - esordisce su Rai 1 -. Volevo raccontare chi fosse la loro mamma, senza i pettegolezzi che mi hanno coinvolto e che con leggerezza ho ignorato".

Tra i vari ricordi, l'interruzione di gravidanza decisa con l'ex marito Paolo Bonolis all'inizio della loro relazione: "Eravamo troppo giovani. L'ho nascosta a mio padre, soprattutto per dare a me e a Paolo una seconda possibilità. Volevo evitare lo sguardo giudicante". E dopo una lunga relazione, i due hanno deciso di dividere le proprie strade. "Quando hai capito che con Paolo stava finendo?" chiede la conduttrice con la Bruganelli che spiega: "Lo abbiamo capito insieme, anche perché lui avrebbe ipotizzato una vita di coppia più esclusiva. Siamo diversi". Poi è tornata sui tradimenti svelati nel corso dell'intervista a Belve ammettendo che, tornando indietro, non racconterebbe più quel momento: "Ho fatto una cavolata a dirlo, non lo rifarei", le sue parole.

Domenica In, il messaggio di Mara Venier per Andrea Delogu: "Prima di cominciare..."

“Prima di cominciare, io voglio mandarti un grande abbraccio e dirti che ti voglio bene, Andrea Delogu": Mara...

Da qui lo sfogo finale: "Vorrei rifare una sola cosa. Vorrei ricominciare dall'inizio il mio essere madre, vorrei avere un'opportunità diversa, partire normalmente. Credo che sarei una madre meravigliosa". 

