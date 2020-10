Detto Fatto, Bianca Guaccero assente: ombra coronavirus, il forfait che scuote la Rai

29 ottobre 2020 a

a

a

Questa settimana è ripartito Detto Fatto su RaiUno, ma alla quarta puntata c’è già stato un imprevisto a causa del Covid. Stavolta gli studi di Viale Mazzini non c’entrano nulla, perché Bianca Guaccero è stata costretta alla quarantena cautelativa. La conduttrice televisiva ha spiegato la situazione in collegamento telefonico con Milo Infante a Ore 14, la nuova trasmissione che precede Detto Fatto nel primo pomeriggio di RaiDue. “Sono a casa perché sono diventata un contatto diretto di un positivo. Sto seguendo tutte le indicazioni dei medici, ho già fatto un primo tampone ed è negativo. Sto bene e non ho nulla, spero di tornare presto dalla mia squadra a cui oggi faccio un grande in bocca al lupo perché saranno loro a tenere in mano le redini del programma”. La Guaccero è infatti intervenuta anche all’inizio di Detto Fatto per lanciare la puntata condotta in via straordinaria da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Dopo l'addio di Mara Venier a Domenica In, le clamorose voci su Giletti e Antonella Celerici: sussurri in Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.