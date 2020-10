Le Iene, Clizia Incorvaia e la scenata davanti alle telecamere con Ciavarro: "Non ti voglio più vedere". Le corna con sua sorella? Disastro

30 ottobre 2020 a

Paolo Ciavarro è finito nella rete delle Iene, che gli hanno organizzato uno scherzo con la collaborazione della fidanzata, Clizia Incorvaia, e la sorella Micol. Proprio quest'ultima ha finto di provare dei sentimenti per Ciavarro, iniziando a corteggiarlo e provocarlo in diversi modi. Le avances sono avvenute alle spalle di Clizia, che in realtà era a conoscenza di tutto. Paolo, però, non faceva che respingere la cognata e rimanere in silenzio, per evitare che si rovinasse il rapporto tra le due sorelle. Ma quando la Incorvaia ha scoperto e frainteso tutto (per finta), si è arrabbiata pesantemente con il fidanzato, arrivando a dirgli: "Tu fingi di essere diverso, ma sei come tutti gli altri. Non ti voglio più vedere!". Parole dure che hanno portato il figlio di Eleonora Giorgi a piangere. Con la sua reazione, Ciavarro ha dimostrato di provare un sentimento forte e sincero nei confronti di Clizia. Tant'è che la relazione tra i due, iniziata al Grande Fratello, va avanti a gonfie vele.

