Striscia la Notizia, tapiro d'oro ad Andrea Pirlo: “Non mangi il panettone”, umiliato in diretta

Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro ad Andrea Pirlo. Stasera, venerdì 30 ottobre, verrà mandato in onda a Striscia la Notizia il momento in cui lo storico inviato è riuscito ad intercettare il nuovo allenatore della Juventus, già finito nel mirino delle critiche dei tifosi e della stampa a causa di un inizio difficile tra Serie A e Champions League. Dopo i pareggi con Crotone e Verona è arrivata la sconfitta per 2-0 contro il Barcellona, accentuando il malumore attorno a Pirlo e soprattutto al club bianconero che lo ha scelto. La speranza dell’ex centrocampista è che con il ritorno di Cristiano Ronaldo, appena risultato negativo al Covid, la Juve torni quantomeno a macinare vittorie in campionato. “Siamo in rodaggio - ha ammesso Pirlo al microfono di Staffelli - non mangio il panettone? Non ho paura, sono fiducioso”. Beato lui perché i tifosi invece non lo sono particolarmente, anche se la stagione è appena iniziata e c’è tempo per aggiustare il tiro.

