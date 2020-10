Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck fuori controllo: "Tro*** bene", il segreto più intimo di Amedeo Goria

Francesco Fredella 31 ottobre 2020 a

“A volte dovrei calmarmi. Urto la tua suscettibilità di donna e figlia”: Amedeo Goria e Guenda s’incontrano faccia a faccia, separati solo da un plexiglass, al Grande Fratello Vip. “Ti voglio bene,ma vorrei che facessi il papà”, dice Guenda nella puntata del 30 ottobre del format di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E Goria la guarda con affetto. “Vorrei un abbraccio forte, mio padre ha perso la madre giovane. Ed oggi ha un po’ di problemi che porta dietro sé”, racconta la concorrente.

Ma Amedeo svela: “Ero bruttarello, balbettavo pure. Mai avrei pensato di parlare in pubblico, in tv o in radio. Ce l’ho fatta grazie a Maria Teresa Ruta”. E poi spunta lo scoop: la contessa dice che Amedeo ci ha provato con la contessa. Faccia a faccia parte due. “Trom*** bene, si dice questo”: parola di Patrizia De Blanck a Goria. Che conferma tutto. Il flirt c’è stato.

