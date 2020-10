Verissimo, la morte della madre di Silvia Toffanin: il toccante messaggio della redazione

31 ottobre 2020 a

Una puntata difficilissima, quella di Verissimo di oggi, sabato 31 ottobre, per Silvia Toffanin. La conduttrice, infatti, ha perso solo pochi giorni fa la madre, Gemma Parison, morta giovedì 29 ottobre: la donna era malato da tempo. La signora Gemma, oltre a Silvia, lascia il marito e un'altra figlia, Daiana. In passato, la Parison era stata bidella in una scuola: Silvia Toffanin con lei ha sempre avuto un rapporto strettissimo. Ovviamente, anche la redazione di Verissimo si è unita al lutto, con un messaggio per la Toffanin sui social: "Un grande abbraccio da tutti noi alla nostra Silvia per la perdita della sua amata mamma Gemma". Abbraccio a cui ci uniamo.

