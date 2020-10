Ballando con le Stelle, caviglia "spappolata"? Elisa Isoardi si presenta così, scelta estrema: mai visto nulla di simile

31 ottobre 2020 a

Edizione sfortunata questa di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Almeno per Elisa Isoardi che deve fare i conti con una tendinite che l'ha costretta a scendere nella pista del programma di Rai 1 con le stampelle. Quello della conduttrice tv sembrava un infortunio destinato a durare pochi giorni e invece non è così. In un video pubblicato sul profilo Instagram della Isoardi lei e il suo compagno di ballo, Raimondo Todaro, hanno annunciato che la tendinite persiste, ma non per questo si fermeranno. "Che ballo faremo? Ballo con le Stampelle!" hanno scherzato riferendosi alla prossima puntata della trasmissione di Milly Carlucci.

Una battuta che potrebbe però celare un vero e proprio annuncio. L'impossibilità di poggiare a terra il piede a terra per la Isoardi, potrebbe comunque dar vita a nuove sorprese. Magari un remake della coreografia messa in scena la scorsa settimana dove l'ex conduttrice de La Pova del Cuoco si è esibita su un letto per evitare bruschi movimenti, mandando letteralmente in visibilio i fan.

