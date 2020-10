Tale e Quale Show, Carlo Conti in onda col coronavirus? Una beffa: ascolti "fuori controllo"

31 ottobre 2020 a

Dall'Auditel è arrivata una piccola beffa per Carlo Conti che, su richiesta di Viale Mazzini, non ha dato forfait a Tale e Quale Show, nonostante la positività al Covid. Il conduttore di RaiUno è asintomatico e sta bene, quindi ha dato la sua disponibilità a condurre in diretta da casa, avvalendosi dell’aiuto di Giorgio Panariello in studio. Nonostante gli sforzi encomiabili di Conte, stavolta gli ascolti hanno premiato la concorrenza di Mediaset, con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che per la prima volta è riuscito a vincere la sfida del venerdì sera a livello di share. Conti con Tale e Quale Show ha totalizzato una media di telespettatori più alta (3 milioni e 816mila) ma è sceso al 17,8% di share, mentre il GF Vip è salito al 18,7% con una media di 3 milioni e 188mila spettatori fino all’una inoltrata.

