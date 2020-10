Verissimo, Michelle Hunziker scoppia a piangere: "Lo avevo promesso, non ce la faccio". Straziante: il dolore per Silvia Toffanin

31 ottobre 2020 a

Confessioni toccanti, quelle di Michelle Hunziker, ospite a Verissimo di Silvia Toffanin nella puntata trasmessa su Canale 5 sabato 31 ottobre. Si parla del coronavirus, del lockdown: che cosa ha imparato la conduttrice di Striscia la Notizia da questo periodo difficilissimo? "Ho capito che per me è fondamentale il qui e ora. L'unica arma che abbiamo è non pensare troppo al futuro", ha spiegato la Hunziker. E ancora, ha raccontato come è stata l'esperienza per la sua famiglia: "Se c'è stato qualcosa di positivo nel primo lockdown è che forse siamo diventati piu introspettivi, abbiamo avuto la possibilità di condividere del tempo con i nostri figli". Ma ci sono stati dei giorni difficili: "All'inizio ho pianto due tre volte perche non sapevo come gestirla, ma questa esperienza ci ha uniti ancora di più", ha confessato. E ancora: "C'è sempre qualcosa di bello a cui aggrapparsi, che ti fa dire che la vita è meravigliosa", ha affermato la Hunziker. La quale, su queste parole, si è commossa, pensando alla recentissima scomparsa della madre della Toffanin: "Scusami, avevo promesso di essere tranquilla, ma non ce la faccio", ha concluso la Hunziker in un toccante momento di televisione.

