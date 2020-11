Non è l'Arena, Massimo Giletti contro Vincenzo De Luca: "La scuola è una cosa seria, basta cazz***, deve stare zitto"

01 novembre 2020 a

Massimo Giletti perde la pazienza. A Non è l'Arena, il programma di La7 in onda domenica 1 novembre, si parla di Vincenzo De Luca e le parole contro la bambina "che beve latte al plutonio, l'unica che vuole andare a scuola". Proprio su questo il conduttore esplode lanciando una dura invettiva contro il presidente della Regione Campania.

"La scuola è una cosa seria - esordisce spazientito -, non un parcheggio". E ancora: "Ma come si permette? Le sue parole sono vergognose, basta. Certi governatori dovrebbero stare zitti e non dire ca****". Una lezione al presidente di regione del Pd che ha deriso quegli alunni che le classi non le vogliono lasciare.

