Vincenzo De Luca umilia Elly Schlein: il libro? "Ma vaff***"

Clima teso nel Partito democratico dove, ancora una volta, Vincenzo De Luca non si trattiene. Tutta "colpa" dei The Journalai, che hanno chiesto al governatore della Campania di fare una dedica sul libro di Elly Schlein per la rubrica de "Il libro sbagliato". Stando al filmato pubblicato sui social, inizialmente l’inviato consegna al dem il suo libro con la firma di Luca Zaia e lui guardando la copertina si chiede ironicamente: "Chi è questo malvivente?". Poi gli viene offerto di firmare un altro volume intitolato "L’imprevista", che porta proprio la firma della segretaria del Pd.

Ma De Luca, appena ha visto la copertina, ha voltato la faccia dall’altra parte restituendolo al proprietario. Quando gli è stato richiesto di consigliare un libro da leggere a un altro politico, il dem ha liquidato la questione così: "Siamo alla provocazione".