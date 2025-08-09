Vincenzo De Luca umilia Elly Schlein: il libro? "Ma vaff***"

Clima teso nel Partito democratico dove, ancora una volta, Vincenzo De Luca non si trattiene. Tutta "colpa" dei The Journalai, che hanno chiesto al governatore della Campania di fare una dedica sul libro di Elly Schlein per la rubrica de "Il libro sbagliato". Stando al filmato pubblicato sui social, inizialmente l’inviato consegna al dem il suo libro con la firma di Luca Zaia e lui guardando la copertina si chiede ironicamente: "Chi è questo malvivente?". Poi gli viene offerto di firmare un altro volume intitolato "L’imprevista", che porta proprio la firma della segretaria del Pd.
Ma De Luca, appena ha visto la copertina, ha voltato la faccia dall’altra parte restituendolo al proprietario. Quando gli è stato richiesto di consigliare un libro da leggere a un altro politico, il dem ha liquidato la questione così: "Siamo alla provocazione".
Elly Schlein, chi sono i fedelissimi che possono farla crollareServirebbe un salto quantico, a Elly, qualsiasi cosa significhi – “salto quantico”, non Elly – p...
Inutili i tentativi di De Luca di dileguarsi, visto che poco dopo è stato nuovamente raggiunto dall’inviato dei The Journalai. Quando gli è stato chiesto se "brinderà al terzo mandato", De Luca ha risposto con un sonoro "Ma vaffa*o". Non è la prima volta che un dem si rifiuta di firmare un libro. Era successo a Elly Schlein con l'opera di Matteo Salvini intitolata "Controvento: l’Italia che non si arrende", sempre su richiesta dei The Journalai. Ancora prima, l’ex premier di sinistra, Massimo D’Alema, aveva rifiutato di scrivere una dedica sul libro di Italo Bocchino, intitolato “Perché l’Italia è di destra: contro le bugie della sinistra”