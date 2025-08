Vincenzo De Luca, che figuraccia: le Covid-card arrivano ora (con 4 anni di ritardo)

Ora un nuovo capitolo, dopo la distribuzione di questi attestati. I cittadini che li hanno ricevuti non hanno gradito la mossa e qualcuno si sarebbe rivolto direttamente a Ifel per capire cosa fosse successo e soprattutto se per questa spedizione siano stati spesi altri fondi . Su questo stanno lavorando i finanzieri su delega della Procura della Corte dei conti.

Le Covid Card , volute dal governatore della Campania Vincenzo De Luca ai tempi della pandemia, sarebbero state recapitate solo di recente ai cittadini per accedere ad altri servizi digitali. Si tratta degli attestati di avvenuta vaccinazione per cui adesso è scattato il blitz della Finanza. Sotto la lente ci è finito Ifel, istituto partecipato dalla Regione Campania, a cui i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno chiesto carte e documenti relativi alla distribuzione delle Covid Card. Su quelle tessere, costate 3 milioni, si è espressa anche la Corte dei conti lo scorso dicembre: per la magistratura contabile le card furono un “inutile doppione” perché all’epoca esisteva già a livello nazionale il Green pass.

Quanto accaduto ha fatto indignare Fratelli d'Italia. “Sulla vicenda delle Covid Card volute da De Luca, costate oltre 3 milioni di euro e mai realmente utilizzate, è in corso l’approfondimento da parte della Guardia di Finanza, e confidiamo che tutto venga ricostruito con chiarezza e responsabilità - ha dichiarato in una nota la deputata di FdI Imma Vietri -. Si tratta di un’iniziativa fallimentare, che oggi la Regione Campania tenta maldestramente di riciclare, distribuendo tardivamente le card e presentandole come strumenti di innovazione. La verità è che si cerca solo di coprire uno spreco, già censurato dalla Corte dei Conti con una condanna da 609 mila euro per danno erariale. Quelle tessere furono definite ‘inutili doppioni del Green Pass’, e oggi vengono rilanciate con lo slogan della razionalizzazione della spesa. Ma non si razionalizza nulla, si tenta solo di salvare l’immagine". Secondo il senatore di FdI Antonio Iannone, Commissario regionale del partito in Campania, "De Luca che si atteggia a grande risanatore della sanità campana in realtà è l’incarnazione della mala gestio e dell’incapacità".