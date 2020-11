Non è l'Arena, scintille tra Gianfranco Vissani e Peter Gomez: "Lei prende soldi, non gliene frega niente", "So che soffrite"

02 novembre 2020 a

Un duro, anzi durissimo, scontro a Non è l'Arena. Protagonisti questa volta Gianfranco Vissani e Peter Gomez. Il cuoco, invitato da Massimo Giletti su La7 per parlare della grave situazione che stanno vivendo i ristoratori, non le ha mandate di certo a dire. "Io sono chiuso da febbraio, gli altri paesi ogni mese davano soldi agli imprenditori e ai ristoratori". "Lei ha detto che non vuole i soldi, ma vuole lavorare", interviene il direttore del Fattoquotidiano.it irritando Vissani: "Ma cosa sta dicendo? Io difendo la mia categoria, non la sua. Lei prende soldi, stipendi e non le importa niente".

A nulla servono le giustificazioni di Gomez che prosegue: "No, io so che state soffrendo. Sul mio sito racconto tutti i giorni cosa non funziona e quanti soldi in più devono darvi". "Io non voglio soldi - tuona nuovamente il cuoco -, voglio lavorare. Basta". Più chiaro di così.

