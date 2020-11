L'Aria Che Tira, Daniela Santanché chiede aiuto per gli anziani e denuncia i ritardi del governo: "In sei mesi non ha fatto un tubo"

02 novembre 2020 a

Daniela Santanchè, ospite de L'Aria che Tira condotta da Myrta Merlino su La7, accusa il governo di ritardi nella gestione dell'emergenza e di non aver chiesto in modo adeguato aiuto all'opposizione: "Ci sarebbe stato bisogno di un salto di qualità della politica, gli italiani oggi non sono più quelli del mese di marzo quando c'era questa tragedia sconosciuta, questo nemico che non si sapeva come agiva. Gli anziani vanno tutelati perché sono le persone più fragili", spiega la senatrice di Fratelli d'Italia.

La Santanché poi spiega che il governo non ha protetto le fasce più fragili e deboli: "Se volevano che l'opposizione partecipasse dovevano non perdere mesi come hanno fatto con la scuola, il trasporto pubblico o l'entrata illegale degli stranieri. Invece sono andati a colpire quelle aziende che sono le stesse cui hanno chiesto di investire per poter riaprire. Questo governo in sei mesi non ha fatto un tubo", conclude la Santanché

