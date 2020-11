GF Vip, Paolo Brosio e la squalifica per bestemmia: "Televoto ancora aperto", Signorini prova a salvarlo?

02 novembre 2020 a

a

a

Al Grande Fratello Vip è scoppiato un nuovo caso sul televoto. I colpi di scena sono diventati una costante di questa edizione clamorosa messa in piedi da Alfonso Signorini, dove non mancano anche episodi controversi. Paolo Brosio ha infatti creato un problema non da poco: si è lasciato sfuggire per due volte “Dio bo**”, che è un intercalare molto diffuso che non è considerato una bestemmia, ma è lo stesso che è costato la squalifica diretta a Denis Dosio proprio per bestemmia, per la quale il regolamento del GF Vip prevede l'eliminazione senza se e senza ma. I fan del reality si aspettavano che il televoto venisse chiuso come accade quando c’è un provvedimento disciplinare da comunicare in puntata: il fatto invece che alle 14 di lunedì 2 novembre il televoto sia ancora aperto è difficile da interpretare. Che la produzione stia cercando un modo per evitare la squalifica di Brosio, entrato soltanto lo scorso venerdì? Il problema è che c’è il precedente del mese scorso di Dosio che è molto pesante, parliamo della stessa identica espressione, tra l’altro pronunciata due volte. Forse il televoto ancora aperto significa che Brosio verrà squalificato ma senza incidere sulla sfida attualmente aperta tra la Ruta, Oppini e Morra: lo scopriremo soltanto stasera quando Alfonso Signorini tornerà in onda su Canale 5.

"Come ha falsificato il tampone per entrare". Paolo Brosio, bufera Covid al GF Vip. Frase rubata in diretta: giallo sui test

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.