Striscia la Notizia, scandalo a luci rosse: "Giovane? Marocchina", l'hotel della prostituzione a Napoli

03 novembre 2020 a

a

a

Servizi proibiti. Servizi a luci rosse. Un caso piuttosto clamoroso, soprattutto al tempo del coronavirus, su cui alza il velo Striscia la Notizia, con un servizio trasmesso nell'edizione del tg satirico in onda su Canale 5 lunedì 2 novembre. Siamo a Napoli, dove Striscia ha scovato un hotel che offre un servizio "a luci rosse". O meglio, un servizio-prostituzione. Ad occuparsi della vicenda è Luca Abete, che mostra come un albergatore prometta ai suoi clienti, pur di attirarli e intrattenerli, di "procurare speciali accompagnatrici". Ovviamente, tutto ciò è illegale. Come notano da Striscia la Notizia, si configura in modo piuttosto lampante il reato di "favoreggiamento della prostituzione".

Striscia la Notizia, hotel a luci rosse a Napoli: ecco il servizio

Camicione scollato fantasia. E... Striscia la Notizia, veleno su Mara Venier: un dettaglio imbarazzante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.